Em ano de revolução nos carros, a equipa dominadora das últimas três temporadas apresentou ontem o novo W08. "Parece que descobrimos o Santo Graal", diz o diretor Toto Wolff

A acreditar no entusiasmo de Lewis Hamilton, que neste ano quer recuperar o título perdido na época passada para o entretanto já retirado Nico Rosberg, a Mercedes deve continuar a dominar a Fórmula 1 em 2017. Num ano de grandes revoluções técnicas introduzidas nos carros - maiores, mais largos, mais velozes -, há expectativa redobrada sobre a nova relação de forças na grelha de partida, mas as flechas prateadas parecem prontas a estender o domínio recente. "Estou orgulhoso por continuar na equipa. O carro é incrível. A peça de maquinaria mais bonita que já vi na Fórmula 1", reagiu ontem o piloto inglês, três vezes campeão mundial, na apresentação do novo W08 da marca alemã.

Hamilton teve a oportunidade de dar ontem as primeiras voltas com o carro, na pista de Silverstone, antes da apresentação pública, e ficou impressionado com as dimensões e a potência do novo Mercedes. "A nível de ergonomia, o carro é muito semelhante ao de 2016, mas é uma besta muito maior e mais potente", explicou o britânico, garantindo que "conduzir este carro é incrivelmente emocionante".

Nesta nova era de regulamentos técnicos, os carros da Fórmula 1 devem ser quatro a cinco segundos por volta mais rápidos do que no ano passado, devido à aerodinâmica revista e aos pneus Pirelli muito mais largos. Pela primeira vez desde 1997, os bólides chegam aos dois metros de largura, 20 centímetros mais largos do que nos últimos 20 anos; os narizes vão ser mais longos; as asas traseiras mais baixas... Em suma, há uma série de alterações que vão reforçar a carga aerodinâmica e tornar os carros mais velozes até nas curvas.

Dominadora nas últimas três temporadas, a Mercedes está convencida de que o W08 EQ Power+ vai ser capaz de prolongar o domínio da marca alemã, com as novas regras. "Este é um dia muito importante para nós. As regras mudaram substancialmente. Na temporada passada, perguntávamo-nos a cada semana o que tínhamos de fazer para nos adaptar. Agora, parece que descobrimos o Santo Graal", referiu um empolgado Toto Wolff, diretor da Mercedes.

Ainda assim, o dirigente é cauteloso, receando que as mudanças regulamentares possam produzir um fenómeno semelhante ao da Brawn GP em 2009, quando a equipa que Ross Brawn comprou à Honda aproveitou melhor do que nenhuma outra as novas regras dessa época e dominou o mundial de pilotos (com Jenson Button) e construtores. "Temos de manter--nos humildes. Nenhuma das equipas correu ainda com estas regras e estamos todos na mesma situação, com zero pontos", disse Wolff. Uma das curiosidades em redor da Mercedes para a nova temporada está em perceber como vai ser a relação entre Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas, o piloto que substituiu o retirado campeão do mundo Nico Rosberg, depois da tumultuosa convivência entre os amigos de infância Hamilton e Rosberg ao longo dos últimos três anos. O inglês tricampeão do mundo afirmou ontem que não sente a falta de Rosberg e que "nunca" se importou com quem são os seus colegas de equipas. Toto Wolff garante filosofia de igualdade: "Vamos continuar a dar as mesmas oportunidades a ambos."

Essa igualdade de tratamento será posta em prática já na primeira bateria de testes de pré-temporada em Barcelona, a partir da próxima segunda-feira, com ambos os pilotos a dividir os dias na pista.

O desfile dos novos carros para 2017 prossegue hoje com a sempre aguardada apresentação da Ferrari e também da McLaren-Honda.