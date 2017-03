Pub

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou este sábado a 'pole position' para o Grande Prémio da Austrália, prova inaugural desta temporada do Mundial de Fórmula 1.

Esta é a 62.ª 'pole position' da carreira do tricampeão mundial, que conseguiu um tempo de 1.22,188 segundos, seguido do alemão Sebastian Vettel (Ferrari) e do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), com tempos de 1.22,456 e 1.22,481, respetivamente.

A Mercedes partiu para a temporada de Fórmula 1 como favorita, apostando em Lewis Hamilton depois do abandono do campeão mundial Nico Rosberg, que se retirou do desporto após conquistar o primeiro Mundial da carreira.

"Tem sido um fim de semana fantástico até agora. Estou incrivelmente orgulhoso da minha equipa. Valtteri fez um ótimo trabalho [...]. Vai ser uma corrida renhida", declarou Hamilton.

A prova de hoje esteve interrompida durante vários minutos devido a uma saída de pista de Daniel Ricciardo (Red Bull), a meio da sessão.

O australiano, que ficou sem registo de tempo, vai partir da décima posição.

O Grande Prémio da Austrália volta a ser o primeiro de um calendário com 20 provas, menos uma do que na temporada transata, depois da saída do Grande Prémio da Alemanha por disputas comerciais com a administração do campeonato.

A 68.ª edição do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 arranca no domingo, no circuito de Melbourne, e termina a 26 de novembro, em Abu Dhabi.