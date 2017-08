Pub

Schumacher será homenageado pelo filho antes da prova, que vai conduzir o monolugar com que, em 1994, o pai conquistou o primeiro título mundial

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) fez este sábado o melhor tempo na qualificação para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, igualando o recorde de 68 pole positions do alemão Michael Schumacher.

Hamilton, campeão mundial em 2008, 2014 e 2015, marcou 1.42,532 minutos, à média de 245,867 km/hora, impondo-se ao alemão Sebastian Vettel (Ferrari), líder do Mundial de pilotos, que foi cronometrado em 1.42,795 e sairá da segunda posição da grelha de partida para a 12.ª prova da temporada.

Os finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari) fizeram os terceiro (1.43,094) e quarto (1.43.270) melhores tempos, respetivamente.

Hamilton, que cumprirá no circuito de Spa-Francorchamps a sua 200.ª prova de Fórmula 1, ocupa a segunda posição do mundial de pilotos com 188 pontos, menos 14 do que Vettel, e mais 19 do que Bottas, que é terceiro.

Michael Schumacher, heptacampeão mundial, que em 2013 sofreu um acidente de esqui que o deixou gravemente debilitado, será homenageado no domingo antes do Grande Prémio da Bélgica, onde alcançou a primeira das suas 91 vitórias Fórmula 1.

Mick, filho de Schumacher, vai protagonizar a homenagem, conduzindo o monolugar de 1994 com que o pai conquistou o primeiro título mundial.