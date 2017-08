Pub

O defesa argelino de 30 anos vai reforçar o Estoril Praia na época 2017/18, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa, na qual o jogador já representou o Nacional e a Académica

O clube da linha confirmou a contratação num comunicado, no qual jogador explicou a importância de poder voltar a trabalhar sob a orientação do técnico Pedro Emanuel, com quem conviveu ao serviço da Académica na época 2012/13.

"Ter trabalhado com o treinador Pedro Emanuel foi um dos fatores que pesaram na minha decisão. É um treinador muito sério, com muita qualidade, com uma personalidade muito forte, mas, ao mesmo tempo, muito próximo dos jogadores. Sabe o que tem de fazer para tirar o melhor de cada um e isso viu-se aqui também no final da última época", declarou.

Halliche, que estava no Qatar SC desde 2014, vincou que sempre o atraiu o futebol praticado em Portugal e assegurou que o regresso "foi um bom passo" na sua carreira. Paralelamente, o internacional argelino expressou as suas ambições pessoais e coletivas para a temporada que agora vai iniciar no Estoril.

"Estou aqui para trabalhar, farei de tudo para ajudar os meus companheiros e restante equipa. Quero alcançar um bom desempenho a nível pessoal e também coletivo. O Estoril foi sempre uma equipa difícil e com bons treinadores. No último ano começou menos bem, mas conseguiu atingir o décimo lugar", sublinhou.

O central argelino é já o oitavo reforço dos estorilistas para a nova época, juntando-se, assim, ao lote constituído por Aylton Boa Morte, Jorman Aguilar, Lucas Evangelista, João Gurgel, Wesley, Pedro Monteiro e Fernando Fonseca.