A IAAF garantiu que já entrou em contacto com vários atletas visados neste ataque e que solicitaram terapêuticas de exceção desde 2012.

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) denunciou esta segunda-feira um ataque do grupo de hackers Fancy Bears, o mesmo que assaltou o sistema informático da Agência Mundial Antidopagem.

Em comunicado, a IAAF considerou que o ciberataque visou os aplicativos do recurso a terapêuticas de exceção a atletas, num ataque datado de 21 de fevereiro. "A nossa prioridade vai para os atletas que forneceram informações à IAAF que acreditavam serem seguras e confidenciais. Para eles, as nossas sinceras desculpas e o compromisso total de fazermos tudo para remediar a situação", escreveu o presidente do organismo Sebastien Coe, no comunicado.

A Context Information Security, uma empresa britânica de segurança informática, revelou que foi contactada em janeiro pela IAAF para proteger o seu sistema informático e que, nas investigações, detetou "um sistema muito sofisticado de ataque [informático]".