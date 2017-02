Pub

Português, 39 do mundo, perdeu em dois sets com o espanhol Roberto Carballes Baena (6-3 e 6-1) e deixou críticas à organização por ter jogado logo na segunda-feira

João Sousa foi surpreendentemente afastado na primeira ronda do ATP 500 do Rio de Janeiro pelo espanhol Roberto Carballes Baena apenas em dois sets cujos parciais mostram que o português nunca esteve na discussão do resultado - 6-3 e 6-1.

A surpresa é tanto maior quando se sabe que João Sousa é o 39.º do ranking ao passo que Baena ocupa a modesta posição 132 da hierarquia.



No final, o vimaranense reconheceu que esteve muito abaixo do que pode fazer. "Simplesmente não fiz um bom encontro, há muito tempo que não jogava tão mal obviamente, muito triste já que gostaria de ter feito melhor aqui no Rio, uma cidade que eu adoro e que tenho boas memórias. Portanto triste, já que as coisas hoje não saíram como eu gostaria", disse.

João Sousa não deixou, no entanto, de fazer algumas críticas à organização. "Fiz apenas um treino aqui no Rio e puseram-me a jogar logo na segunda-feira e eu não consegui entender, sinceramente. Mas as condições eram as mesmas para os dois jogadores e não posso dizer muito mais", referiu na zona mista em declarações reproduzidas pelo site 'Bola Amarela'.