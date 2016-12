Pub

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, mandou uma mensagem de Natal aos adeptos em que destaca os valores leoninos que tornaram o clube um dos melhores: "Esforço, Dedicação, Devoção e Glória".

"Há muito que somos considerados a Maior Potência Desportiva Nacional, tendo já ultrapassado a visão do nosso Fundador, José Alvalade, sendo hoje tão grandes como os maiores do Mundo", disse Bruno de Carvalho, mencionando os "mais de 20 mil títulos conquistados em diversas modalidades".

O presidente lembrou ainda que em breve será inaugurado o Pavilhão João Rocha e atribuiu todo o mérito e glória do clube não só aos atletas, mas também aos sócios e adeptos, que descreveu como "os melhores da Europa".

"E é imbuídos deste espírito e orgulho por representarmos as cores do Sporting Clube de Portugal, que lhe desejamos um Natal cheio de esperança e amor, com fé na entrada de um novo ano repleto de novas e grandes conquistas", concluiu Bruno de Carvalho.