Adversário do Benfica na Champions pode acabar a jornada no 8.º lugar da Bundesliga

O Dortmund, adversário do Benfica nos "oitavos" da Liga dos Campeões, saiu derrotado da visita ao último classificado da Bundesliga, o SV Darmstadt, ao perder por 2-1.

O internacional português Raphaël Guerreiro marcou pelo Dortmund, aos 44 minutos, já depois de Boyd ter inaugurado o marcador (21'), mas o SV Darmstadt chegou à vitória com um golo de Colak, aos 67'.

Com esta derrota, o Dortmund corre o risco de acabar a 20.ª jornada da Bundesliga no oitavo lugar, com apenas nove vitórias e 34 pontos.

O Benfica recebe o Dortmund na terça-feira, às 19.45, no arranque dos oitavos de final da Liga dos Campeões.