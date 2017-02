Pub

Monaco esteve a vencer em casa do Manchester City por duas vezes, mas baqueou nos últimos 20 minutos

O Manchester City recebeu e venceu hoje o Mónaco, do português Leonardo Jardim, por 5-3, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

No Estádio Etihad, Sterling colocou os 'citizens' na frente, aos 26 minutos, mas os forasteiros deram a volta ao marcador ainda na primeira parte pelo colombiano Falcão, aos 32 minutos, e Mbappe, aos 40, para, na segunda parte, o argentino Aguero refazer a igualdade, aos 58 minutos, mas o avançado colombiano do Mónaco voltou a dar nova vantagem à equipa de Jardim, aos 61.

Num jogo frenético, Aguero bisou, aos 71, e Stones, aos 77, e o alemão Sane, aos 82, garantiram o triunfo do Manchester City, do técnico espanhol Pep Guardiola. A segunda mão está agendada para 15 de março, no Mónaco.

No outro jogo da noite, também recheado de golos, o Atlético de Madrid venceu em casa dos alemães do Bayer Leverkusen por 4-2.

A equipa madrilena parecia ter o encontro já definido ao intervalo, altura em que vencia já por 2-0, com os golos de Saul Niguez (17 minutos) e de Antoine Griezmann (25), mas ainda permitiu que os germânicos entrassem na discussão do resultado por duas vezes, primeiro com Bellarabi a reduzir para 2-1 (48) e depois com um autogolo de Savic (68), a reduzir para 3-2, tento que surgiu como resposta ao golo de Kevin Gameiro (59), de grande penalidade. Fernando Torres, aos 86, fechou a contagem.

Com esta vitória, o Atlético de Madrid parte para a segunda mão, a ser disputada a 15 de março, com uma boa vantagem de dois golos.