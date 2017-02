Pub

Zoet, do PSV Eindhoven deu um golo ao Feyenoord

O guarda-redes do PSV Eindhoven, Jeroen Zoet, cometeu no domingo um erro invulgar, que deu a vitória por 2-1 ao Feyenoord e pode ter lançado a equipa de Roterdão para a conquista do título holandês de futebol.

Aos 82 minutos do jogo entre as duas equipas, Zoet deteve sobre a linha de golo, sem a ultrapassar, o remate de cabeça de Jan-Arie van der Heijden, mas, sentado no interior da sua baliza, recolheu a bola de encontro ao peito, acionando a tecnologia de linha de golo.

O árbitro Bas Nijhuis recebeu a indicação do sistema e validou o golo do Feyenoord, que, com a sofrida vitória sobre o PSV, terceiro classificado, manteve a vantagem de cinco pontos sobre o perseguidor Ajax, que ocupa o segundo lugar, ao fim de 24 jornadas.