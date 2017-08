Pub

O internacional Granit Xhaka, do Arsenal, foi eleito o futebolista suíço do ano, referente à última época, revelou a Federação suíça de futebol

Xhaka, médio de 24 anos, tem feito parte das escolhas da Suíça na fase de qualificação para o Mundial 2018, e venceu a Taça de Inglaterra, com o Arsenal.

Na qualificação para o Mundial da Rússia, a Suíça comanda o Grupo B, com 18 pontos - face ao pleno de seis vitórias em seis jogos -, mais três do que o campeão europeu Portugal, seleção que venceu no jogo de estreia (2-0), em Basileia.