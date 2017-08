Pub

O AC Milan e o Inter de Milão conseguiram este domingo vitórias na primeira jornada da liga italiana de futebol, ganhando por 3-0 a Crotone e Fiorentina, respetivamente.

Em casa do Crotone, a expulsão de Ceccherini, logo aos cinco minutos, facilitou a vida aos milaneses, que marcaram no minuto seguinte na sequência da grande penalidade, pelo 'reforço' Franck Kessié.

O jovem italiano Patrick Cutrone, titular no lugar de André Silva, que o substituiu aos 61, esteve em evidência, ao combinar com o espanhol Suso para os restantes golos -- primeiro, fez o 2-0 aos 18 minutos, antes de assistir o espanhol para o 3-0 final seis minutos mais tarde.

O Inter recebeu a Fiorentina, com Gil Dias a titular e Bruno Gaspar a não sair do banco, e começou a construir a vitória cedo, com um 'bis' do argentino Mauro Icardi, aos seis minutos, de grande penalidade, e aos 15.

Na segunda parte, o português João Mário, que entrou aos 64 minutos, assistiu Perisic, aos 79, para o 3-0 final.

Um 'bis' de Fabio Quagliarella, aos 39 e aos 55, anulou o golo inicial do Benevento, marcado por Amato Ciciretti, e deu os três pontos à Sampdoria, enquanto o jogo entre Lazio e o 'promovido' Spal, em Roma, não teve golos.

Antes, a vice-campeã Roma visitou e venceu a Atalanta, com um golo solitário do defesa Kolarov, aos 31 minutos, enquanto Bolonha e Torino empataram a uma bola, e o Génova, com Miguel Veloso no 'onze' titular, não saiu do 'nulo' em casa do Sassuolo.

O Chievo foi a casa da Udinese vencer por 2-1, com uma grande exibição de Valter Birsa, que assistiu o primeiro, de Inglese, e apontou o segundo, depois de Thereau ter empatado para os homens da casa.

No sábado, a hexacampeã Juventus iniciou a defesa do título em casa, com uma vitória por 3-0 sobre o Cagliari, enquanto o Nápoles, terceiro classificado em 2016/17, venceu em Verona por 3-1.