Uma ampla operação envolvendo 180 fiscais das finanças britânicas foi realizada hoje nos meios do futebol profissional no Reino Unido e em França e várias pessoas foram detidas, noticiou a agência France-Presse.

A imprensa britânica precisou que foram nomeadamente visados os clubes West Ham e Newcastle e que o presidente do Newcastle, Lee Charnley, foi detido.

A administração fiscal britânica explicou em comunicado que foram "detidos vários funcionários do futebol profissional por suspeita de fraude fiscal e à segurança social".

A operação incluiu buscas em vários locais, no Reino Unido e em França, nomeadamente "em locais do nordeste e do sudeste de Inglaterra", precisou.

A autoridade fiscal acrescentou que a congénere francesa está a "contribuir para a investigação" britânica, "tendo procedido a detenções e buscas em vários locais de França".