Secretário de Estado revelou esta segunda-feira que "a bola já está do lado de lá", ou seja da entidade que retirou a acreditação ao laboratório português.

João Paulo Rebelo garantiu esta segunda-feira, que o Governo "fez tudo o que havia para fazer, do ponto de vista do investimento nos equipamentos, ao nível dos recursos humanos", para recuperara a credibilidade do laboratório antidoping de Lisboa. E, por isso, segundo o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, "a bola já está do lado de lá". Ou seja na Agência Mundial Antidopagem (AMA).

"É necessário agora uma auditoria da AMA, mas os testes que temos feitos têm estado a correr bem, por isso esperemos voltar a ter ainda em 2017 o nosso laboratório credenciado. Isso significa mais um orgulho para o País, pois só cerca de 30 laboratórios, em todo o Mundo, têm essas competências", explicou João Paulo Rebelo.

A AMA decretou a suspensão imediata do laboratório antidoping de Lisboa, proibindo a entidade de realizar quaisquer análises a amostras de sangue e urina. Esta decisão implicou que a análise das amostras recolhidas aos atletas fosse efetuada no estrangeiro, com um laboratório devidamente credenciado pela AMA. No caso, em Barcelona.

João Paulo Rebelo felicitou ainda Inês Henriques pelo recorde mundial obtido no domingo nos 50 quilómetros marcha (4h08m25s). "Dar uma palavra de reconhecimento à Inês Henriques. Fiquei, naturalmente, muito satisfeito por agora haver esta marca. É mais um recorde mundial, que pertence a uma atleta. É um motivo de orgulho para todos nós", disse o Secretário de Estado.

O novo máximo foi estabelecido nos campeonatos nacionais de marcha de estrada de 35 e 50 quilómetros, aproveitando o facto de a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) ter aberto a distância ao setor feminino a partir deste ano.