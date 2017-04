Pub

O espanhol Gony Zubizarreta venceu esta sexta-feira o Caparica Pro numa final de choque, dominada quase até à última onda pelo português Vasco Ribeiro.

E "quase até à última onda" porque foi precisamente na última vaga, nos últimos segundos, que o espanhol que reside na Ericeira há vários anos virou a bateria para arrecadar o triunfo desta etapa de 1000 pontos do Circuito de Qualificação Mundial (WQS) da World Surf League. O "suspense" durou mesmo alguns minutos além do sinal sonoro do fim da bateria, com os surfistas a conhecerem as últimas notas já na areia.

No terceiro lugar do pódio classificou-se o francês Lens Avila e, em quarto, o campeão nacional Pedro Henrique.

Gony, que passou os últimos tempos a surfar ondas grandes e tubulares nas Canárias e na Ericeira, adaptou-se bem às ondas pequenas que quebraram esta sexta-feira na Ericeira e mostrou-se eufórico com o triunfo:

"Adoro Portugal e ganhar aqui é como ganhar em casa, na Galiza. A final foi muito apertada mas acreditei até ao fim e consegui! Tenho tido uns últimos tempos incrivelmente preenchidos, com viagens, uma sessão assustadora na Cave [uma onda na Ericeira] com a equipa da Volcom e uma mudança de casa. Mas sinto-me bem e tenho tempo para descansar no cemitério!"

Portugal bem representado no QS de Longboard

Este domingo, último dia do Caparica Primavera Surf Fest, tudo se irá resumir ao Longboard, com as meias-finais e a final da competição masculina e final feminina do Caparica Longboard Pro.

Refira-se que ambas as competições têm representantes portugueses, nomeadamente, Diogo Gonçalves na prova masculina e Kathleen Barrigão na bateria do título feminino.