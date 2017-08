Pub

O acordo de empréstimo do Paris Saint-Germain está praticamente concluído

Gonçalo Guedes estará perto de ser contratado pelo Valência por empréstimo do Paris Saint-Germain. Em Espanha, a garantia é que o acordo está praticamente concluída, sendo que o avançado português terá assim a possibilidade de jogar com mais regularidade, uma vez que perdeu espaço no clube gaulês desde a chegada de Neymar.

Mateo Alemany, diretor-geral do Valência, admitiu esta segunda-feira que o ex-benfiquista "é um futebolista interessante", recusando-se a revelar mais pormenores sobre este negócio. O mesmo dirigente garantiu entretanto que o clube "conta com Nani" para esta época, pois "é um jogador de qualidade".