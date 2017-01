Pub

O PSG confirmou esta quarta-feira a contratação do avançado ao Benfica, que recebe 30 milhões de euros mais um bónus de sete milhões numa futura transferência

Gonçalo Guedes é oficialmente jogador do Paris Saint-Germain, tendo sido apresentado esta quarta-feira, depois de realizados os exames médicos e assinar contrato válido até 2021.

O Benfica também comunicou a transferência à CMVM, confirmando o negócio de 30 milhões de euros, prevendo ainda o acordo entre os clubes um bónus adicional de sete milhões de euros, que fica dependente de uma futura transferência de Gonçalo Guedes.

"Estou muito honrado em me juntar a este grande clube que é o Paris Saint-Germain. Jogar aqui com muitos jogadores de alto nível vai permitir a minha evolução. Paris sempre joga para ganhar títulos e o meu objetivo é ganhar o maior número de campeonatos possíveis", afirmou Gonçalo Guedes, que irá usar o número 15 do PSG.

O internacional português foi questionado sobre a possibilidade de seguir as pisadas de Pedro Pauleta, jogador que teve muito sucesso no clube. "Sei que ele foi muito apreciado pelos adeptos do Paris Saint-Germain. Espero um dia ser tão popular quanto ele", frisou.