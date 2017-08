Pub

Final de loucos com dois golos anulados pelo VAR. Sporting sofreu por ter sido incapaz de "matar" o jogo após arranque arrasador

O Sporting manteve o registo cem por cento vitorioso na Liga, mas não ganhou para o susto quando, num dos últimos lances do encontro, o Estoril marcou aquele que seria o 2-2. Valeu à equipa de Jorge Jesus, que ganhava tranquilamente desde os 11 minutos antes de sofrer um golo inesperado aos 85", a intervenção do videoárbitro - que pouco antes anulara também um remate certeiro de Bas Dost por fora de jogo de Piccini. Foi um final de loucos no recinto verde e branco, numa partida que parecia ter ficado decidida bem cedo.

Sem William nem Adrien (tem uma fratura na costela, anunciaram os leões após o jogo), Jorge Jesus optou por recuar Bruno Fernandes, mantendo Battaglia e fazendo avançar Alan Ruiz para jogar nas costas de Bas Dost, perante um Estoril que surgiu em Alvalade com uma equipa cheia de elementos ofensivos. Mas nem deu para perceber como é que a equipa da Linha iria dispor-se em campo - mal deu por isso, já perdia por 2-0, pelo que cedo foi obrigada a esticar-se no terreno.

Com efeito, a entrada leonina foi arrasadora: marcou logo aos quatro minutos, num cruzamento largo de Acuña a que Bas Dost não chegou, permitindo a Gelson Martins surgir que nem uma flecha no flanco oposto a desviar para a baliza de Moreira (quarto golo do extremo na época); e ampliou o marcador aos 11", num livre perfeito de Bruno Fernandes a punir uma falta sofrida pelo número 8 leonino.

A vencer tão cedo, e depois de um jogo europeu, o Sporting optou por baixar o ritmo. Com os extremos em bom plano, faltava ainda Alan Ruiz "entrar" em jogo - sem o ritmo dos colegas, pareceu sempre desligado da equipa e acabou substituído por volta dos 60". O Estoril aproveitou para chegar mais à frente, esbarrando nas boas exibições de Coentrão e Mathieu, embora tenha estado muito perto de reduzir na sequência de um canto aos 23 minutos. Após um desvio ao primeiro poste, o central Pedro Monteiro surgiu sem marcação ao segundo poste mas falhou inexplicavelmente a cabeçada .

Até ao intervalo, e embora a partida continuasse "rasgadinha", a equipa da casa ainda criou mais duas ocasiões, mas Coates (a desviar centro de Battaglia) e Gelson (de cabeça) não acertaram no alvo.

Para a segunda parte, Pedro Emanuel fez duas substituições e o Estoril foi aproveitando o progressivo relaxamento leonino e o ritmo mais lento para se manter no jogo, isto apesar de raramente ter incomodado a defesa contrária. Já o Sporting tentava gerir o avanço e o seu cansaço, com Petrovic a render o inexistente Ruiz, quando, cansado de ver tão pouca ambição nos seus colegas, Mathieu arrancou em grande velocidade e originou um lance de muito perigo, com Bruno Fernandes a demorar demasiado na hora do remate e os defesas canarinhos a chutarem uns contra os outros. Gelson e Battaglia ainda assustaram Moreira logo a seguir, mas o melhor estava guardado para o fim, quando a moleza já reinava entre os da casa.

O Estoril marcou, num remate espetacular de Lucas Evangelista à entrada da área - primeiro golo sofrido por Rui Patrício na Liga, ao fim de 355 minutos -, e acreditou que o empate ainda era possível. O jogo partiu-se, o Sporting tremeu. Alvalade ainda celebrou o tal golo de Bas Dost que não valeu, exaltou-se quando Pedro Monteiro acertou no alvo e festejou a intervenção do VAR com o mesmo frenesim... Logo a seguir, Luís Godinho terminava o jogo e os leões puderam finalmente respirar de alívio, ganhando dois pontos ao grande rival lisboeta, num jogo em que começaram como a equipa desta época e terminaram como a do ano passado.