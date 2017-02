Pub

Equipa madeirense bateu o Moreirense por 1-0

O Marítimo recebeu e venceu hoje o Moreirense por 1-0, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, graças ao golo solitário de Fransérgio que coloca os madeirenses isolados no sexto lugar.

O cabeceamento certeiro do médio brasileiro, futuro jogador do Sporting de Braga na próxima época, aos 16 minutos, fez com que a equipa de Daniel Ramos ultrapassasse o Vitória de Setúbal e o Desportivo de Chaves, ficando com 31 pontos, a quatro do Vitória de Guimarães, quinto classificado.

Já o Moreirense, vencedor da Taça da Liga, voltou a perder, ao fim de cinco jogos, e continua com 18 pontos, no 15.º posto.

Ambos os conjuntos apresentaram estreias de reforços de janeiro no 'onze' inicial. No Marítimo, Zainadine, que havia jogado como suplente nas duas jornadas anteriores, e Luís Martins foram as novidades, enquanto o madeirense Alex e o brasileiro Wallyson realizaram os primeiros minutos com as cores do Moreirense.

A pressão exercida pela turma de Augusto Inácio desde o início condicionou a estratégia dos anfitriões, que apostaram nos passes longos, quase sempre sem sucesso.

A exceção resultou em golo, aos 16 minutos, num cruzamento de Éber Bessa para o 'coração da área' adversária, onde Fransérgio ganhou o lance a André Micael e finalizou de cabeça.

Em desvantagem, os minhotos tentaram assumir o jogo e apesar de não terem criado grandes oportunidades, causaram vários calafrios à defesa insular, sobretudo ao jovem guardião Charles, que exibiu insegurança na saída dos postes.

O Marítimo podia ter chegado ao intervalo com um resultado mais confortável, pois Luís Martins executou um livre direto, aos 42 minutos, mas o internacional georgiano Makaridze 'voou' para defender o remate.

A procura do segundo golo prosseguiu no segundo tempo, primeiro, aos 50 minutos, por Patrick, num remate de meia distância, intercetado por Diego Galo e, quatro minutos depois, por Fransérgio, na sequência de um contra-ataque.

No Moreirense, Dramé era o jogador mais ativo na busca do empate e Augusto Inácio decidiu dar ainda mais velocidade ao ataque, colocando Boateng, o melhor marcador da equipa, e Sougou, outra estreia na formação de Moreira de Cónegos.

No último quarto de hora, a partida animou e os forasteiros estiveram à beira de empatar, com Roberto a acertar na barra, aos 78 minutos, após um livre de Sagna. No minuto seguinte, também o Marítimo podia ter marcado mas o 'chapéu' de Xavier a Makaridze foi à malha lateral.