Pub

Avançado português, que está suspenso das competições oficiais em Espanha depois de ter empurrado o árbitro na primeira mão da Supertaça de Espanha, regressou em grande no troféu Santiago Bernabéu

O Real Madrid conquistou hoje a 38.ª edição do Troféu Santiago Bernabéu, com uma vitória por 2-1 sobre a Fiorentina, num jogo em que Cristiano Ronaldo, com um golo e uma assistência, foi a figura da equipa espanhola.

O avançado português, que continua suspenso para jogos oficiais, foi dos poucos jogadores que não foram substituídos no estádio Santiago Bernabéu, 'faturando' um golo de belo efeito aos 32 minutos, já depois de ter assistido Borja Mayoral para o que era, então, o empate.

A Fiorentina, que esta época tem como treinador Stefano Pioli, tinha aberto o marcador aos quatro minutos, através do francês Jordan Veretout, a passe do jogador luso Gil Dias.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O antigo jogador do Rio Ave, cujo passe pertence ao Mónaco, jogou toda a primeira parte e foi um dos dois portugueses em ação pela Fiorentina. O outro foi Bruno Gaspar, que vem dos quadros do Vitória de Guimarães, e também fez toda a primeira parte.