O 6-1 frente ao PSG fez com que ocorresse um pequeno sismo

O golo de Sergi Roberto, na passada quarta-feira, causou um sismo em Barcelona. O autor do sexto golo do Barcelona frente ao PSG, que valeu a qualificação aos catalães, fez com que os adeptos vibrassem e pulassem de tal maneira que causaram um pequeno sismo.

Um sismógrafo instalado a cerca de 500 metros de Camp Nou captou a vibração.

De acordo com o El País, Jordi Diaz, sismógrafo, referiu que "até com as coisas mais estúpidas é possível aprender".

Foram cerca de cem mil pessoas que se juntaram para festejar a vitória, mesmo no final da partida. Os primeiros três golos do Barcelona causam algum ruído, mas é mesmo o sexto que faz tremer a terra.

Segundo a TSF, o Instituto de Ciências Jaume Almera Terra diz que esta foi "a maior vibração deste tipo já registada".