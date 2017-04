Pub

Equipa merengue escorregou diante do Atl. Madrid (1-1)

O Real Madrid não foi além de um empate (1-1), este sábado, no dérbi frente ao Atl. Madrid.

A equipa merengue esteve a vencer desde os 52 minutos, graças a um golo de Pepe, mas deixou escapar a vantagem nos minutos finais.

Griezmann anulou o golo do internacional português aos 85 minutos, selando o resultado com que a partida chegaria ao fim.

A equipa de Cristiano Ronaldo tem agora apenas três pontos de vantagem sobre o Barcelona na liderança da Liga Espanhola.

Os catalães podem igualar o Real Madrid no topo da tabela em caso de vitória sobre o Málaga, este sábado. Em todo o caso, os madrilenos ficarão com um jogo a menos no calendário.