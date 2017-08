Pub

O Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, venceu hoje em casa do Metz por 1-0, em jogo da terceira jornada da liga francesa de futebol, graças a um golo solitário de Radamel Falcao.

O 'capitão' dos campeões franceses, que contaram com João Moutinho e Rony Lopes no 'onze' titular, marcou aos 78 minutos, para dar a terceira vitória em outros tantos jogos aos monegascos, que, à entrada da terceira jornada, são líderes isolados provisoriamente, enquanto o Metz somou a terceira derrota consecutiva e ainda não pontuou esta temporada.

Com Cafu de início no meio-campo, os anfitriões criaram muitas dificuldades aos pupilos de Jardim, que mostraram muitas dificuldades em converter oportunidades em remates, enquanto os contra-ataques do Metz expunham fragilidades na defesa.

Sem Mbappé, 'riscado' dos convocados por "não estar a 100% com a equipa", Leonardo Jardim fez entrar Guido Carrillo por Rony Lopes ao intervalo, e foi o argentino a dar o primeiro sinal de vida dos visitantes, com um cabeceamento ao poste, aos 58 minutos.

Radamel Falcao quebrou o 'nulo', aos 78 minutos, assistido pelo 'estreante' Gezzal, que tinha entrado minutos antes. O colombiano ex-FC Porto marcou o quinto golo em três jogos do campeonato.

No sábado, o Lyon, que venceu os dois primeiros jogos, recebe o Bordéus, enquanto o Saint-Étienne, também com seis pontos, acolhe o Amiens, com o vice-campeão Paris Saint-Germain a entrar em ação no domingo, na receção ao Toulouse, e com o Marselha a defrontar o Angers.