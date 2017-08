Pub

Manchester City e Everton empataram a 1-1 no fecho da segunda jornada

O Manchester City cedeu hoje um empate na receção ao Everton, 1-1, na segunda jornada da liga inglesa de futebol, com Wayne Rooney a marcar pela formação de Liverpool e a chegar a um histórico 200.º golo no campeonato.

José Mourinho foi espetador na bancada e só pode ter razões para sorrir, já que após os 'tropeções' dos outros candidatos, Tottenham, Chelsea, Liverpool e Arsenal, agora foi a vez do 'vizinho' do Manchester United perder pontos.

Mas o dia é mesmo de Rooney, o antigo jogador do United, que aos 31 anos abraçou novo desafio, com as cores do Everton. Aos 35 minutos encontrou o caminho das redes, aproveitando bem um erro de Leroy Sané e uma assistência de Dominic Calvert-Lewin.

Rooney junta-se assim ao lendário Alan Shearer, que ultrapassou a marca dos 200 golos na Premier League, marcando por Blackburn e Newcastle.

Para Rooney, trata-se efetivamente de um regresso às origens, já que foi formado no Everton, antes de integrar o plantel dos 'red devils', onde esteve 13 anos. Parece estar a dar-se bem, já que na primeira ronda também marcou, ao Stoke City.

Muito tempo reduzido a 10, após a expulsão de Kyle Walker (segundo amarelo aos 44 minutos), o City reagiu, já com Bernardo Silva em campo (entrou aos 69) e conseguiu o mal menor, com o empate de Rahem Sterling, aos 82. O jogo também terminaria empatado em expulsões, com Morgan Schneiderlin a ver o segundo amarelo aos 88.

Ambos vitoriosos na primeira ronda, City e Everton descolam assim dos primeiros, com o Manchester United a seguir na frente agora só com a companhia de Huddersfield e West Bromwich Albion. Seguem-se, com quatro pontos, City, Everton, Watford, Liverpool e Southampton.