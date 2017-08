Pub

O Sporting goleou ontem o V. Guimarães por 5-0 no Afonso Henriques; o Benfica respondeu logo a seguir também com um resultado volumoso, batendo o Belenenses na Luz pelos mesmos números. Os dois rivais partilham para já a liderança da I Liga (o FC Porto só entra hoje em ação) juntamente com o Rio Ave, mas os encarnados estão na frente por terem mais golos marcados.

Se Jonas foi a figura do Benfica ao apontar um hat trick e a provar que tem especial apetência para marcar ao Belenenses (já são dez golos em seis jogos, o que torna os azuis a sua maior vítima em Portugal), Bruno Fernandes brilhou no triunfo robusto do Sporting, com dois grandes golos de meia distância (o primeiro é um sério candidato a melhor golo do campeonato). Isto num jogo em que Bas Dost também bisou.

O jovem médio contratado nesta época pelo Sporting à Sampdoria, por 8,5 milhões de euros (a cláusula de rescisão é de 100 milhões, a mais alta em Portugal), está a justificar em pleno o investimento, ele que ontem jogou no ataque ao lado de Bas Dost.

O triunfo do Sporting assinalou ainda um recorde para Jorge Jesus, pois o treinador leonino conseguiu pela primeira vez na carreira terminar a terceira jornada sem qualquer golo sofrido no campeonato. Já o Benfica de Rui Vitória somou a terceira vitória consecutiva no arranque da prova, algo que não conseguia desde a temporada 2004-05.

Uma palavra ainda para Haris Seferovic. O reforço suíço que o Benfica garantiu esta época a custo zero, e que na temporada passada atuava no Eintracht de Frankfurt, da Alemanha, voltou a marcar (apontou o terceiro golo diante do Belenenses) e já vai em quatro jogos consecutivos a faturar (Supertaça e três relativos à Liga). Hoje tem a palavra o FC Porto de Conceição...