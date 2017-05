Pub

Equipa de Oakland leva um parcial de 10-0 desde que se iniciaram os playoff. E já vencem a final da conferência Oeste por 2-0

Sem o seu principal intérprete, Kawhi Leonard, os San Antonio Spurs foram uma presa fácil para os Golden State Warriors que na madrugada desta quarta-feira venceram, de uma forma clara, por 136 a 100 ampliando para 2-0 a vantagem na final da Conferência Oeste de onde sairá uma das equipas presentes na final da NBA.



O encontro teve um episódio irónico visto que o poste dos Golden State, Zaza Pachulia, que havia estado no centro de uma polémica após ter lesionado - voluntária ou involuntariamente, eis a questão - Kawhi Leonard, saiu ao intervalo lesionado no calcanhar direito, tendo-se deslocado ao hospital para fazer exames complementares .

Mas nessa altura já os Golden State tinham a partida resolvida, pois venciam por 72-44. Stephen Curry foi o marcador da noite com 29 pontos - e ainda sete ressaltos e sete assistências. Kevin Durant, com 16 pontos, e Draymmond Green, com 13 pontos, foram uma boa ajuda para Stephen Curry.

O substituto de Kawhi Leonard, ?????Jonathon Simmons fez 22 pontos, contudo, os San Antonio deixaram uma pálida imagem.

Neste momento ninguém acredita que os San Antonio possam inverter o rumo dos acontecimentos - quem vencer quatro jogos ganha a final de conferência e marca presença na final da NBA - não só pela exibição fraca dos San Antonio como também pelo facto de os Golden State levarem 10 vitórias em 10 partidas no playoff deste ano.