O internacional transalpino, jogador do Celta de Vigo, lesionou-se domingo, na primeira parte do encontro com o Eibar (0-2), da 31.ª jornada da Liga espanhola de futebol

O avançado italiano Giuseppe Rossi, jogador do Celta de Vigo, vai estar um mínimo de seis meses de baixa, depois de um ressonância magnética realizada esta segunda-feira ter confirmado uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O internacional transalpino lesionou-se domingo, na primeira parte do encontro com o Eibar (0-2), da 31.ª jornada da Liga espanhola de futebol, sendo substituído aos 35 minutos.

Rossi vai ser operado nos Estados Unidos pelo chefe dos serviços médicos do Celta de Vigo, Juan José García Cota, e de um especialista norte-americano, já anteriormente responsável por operações ao joelho direito do jogador.

Em comunicado, o Celta de Vigo deixa uma mensagem de ânimo e apoio ao jogador, desejando-lhe uma total recuperação.

Em 2016/17, Giuseppe Rossi, de 30 anos, somava quatro golos -- três deles ao Las Palmas (3-1), a 03 de abril - em 18 jogos na Liga espanhola pelo Celta de Vigo, no qual atuava por empréstimo dos italianos da Fiorentina.