Pub

O português Rui Costa (UAE Emirates) foi hoje segundo classificado na 11.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, que foi ganha pelo espanhol Omar Fraile (Dimension Data)

Na conclusão de uma fuga, no final dos 161 quilómetros de ligação entre Florença e Bagno di Romagna, Fraile foi mais forte do que Rui Costa no restrito 'sprint' final, negando ao português a sua quarta vitória de etapas em grandes voltas, depois de três triunfos na Volta a França (um em 2011 e dois em 2013).

Fraile cumpriu a tirada em 4:23.14 horas, o mesmo tempo atribuído a Rui Costa e ao francês Pierre Rolland (Cannondale-Drapac), terceiro classificado, enquanto o pelotão chegou cerca de dois minutos depois, com o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) a conservar a liderança.

Na quinta-feira, a 12.ª etapa vai ligar Forlì a Reggio Emilia, na distância de 229 quilómetros.