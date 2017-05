Pub

Colega de equipa de Rui Costa fez vingar fuga do dia. Bob Jungels veste a camisola rosa.

O ciclista esloveno Jan Polanc (UAE Team Emirates) venceu hoje a quarta etapa da Volta a Itália em bicicleta, na conclusão de uma fuga, enquanto Bob Jungels (Quick-Step Floors) assumiu a liderança da geral.

Orusso Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), que fugiu do grupo dos favoritos no final da etapa de 181 quilómetros, foi o segundo a passar a meta no topo do monte Etna, a 19 segundos do esloveno, com Geraint Thomas (Sky) em terceiro, a 29 segundos de Polanc, que fez vingar a fuga do dia com um tempo de 4:55.58 horas.

Na quarta-feira, dia em que o pelotão se despede da Sicília, o luxemburguês Bob Jungels parte com a camisola rosa na quinta etapa, que liga Pedara a Messina, num percurso de 159 quilómetros, com uma primeira metade mais acidentada e um final plano.