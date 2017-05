Pub

Etapa de 221 quilómetros foi concluída pelo alemão em pouco mais de seis horas

O alemão André Greipel (Lotto-Soudal) subiu este sábado à liderança da 100.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, ao vencer ao sprint a segunda etapa, entre Olbia e Tortoli.

Numa chegada em pelotão compacto, o campeão alemão de estrada conquistou a sétima vitória em etapa no Giro ao concluir os 221 quilómetros em 06:05.18 horas, deixando para trás o italiano Roberto Ferrari (UAE Emirates) e o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Greipel, de 34 anos, assumiu a camisola rosa de líder da geral, que era do vencedor da etapa inaugural, o austríaco Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), e tentará defendê-la na terceira etapa, que liga Tortoli e Cagliari, num percurso com 148 quilómetros, com nova chegada compacta em perspetiva.