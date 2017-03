Pub

O presidente da mesa da AG, Duarte Nuno Pinto. anunciou que não surgiu nenhum candidato e decidiu cancelar a reunião geral



A Assembleia Geral (AG) eleitoral do Gil Vicente, marcada para 30 de março, foi cancelada pela inexistência de listas concorrentes, informou esta sexta-feira o clube gilista, da II Liga de futebol.

Depois de constatar que até quinta-feira, último dia para a apresentação das candidaturas, não surgiu qualquer candidato, o presidente da Mesa da AG, Duarte Nuno Pinto, decidiu cancelar a reunião magna.

O mesmo dirigente referiu que vai desenvolver todas as diligências para, no prazo de 90 dias, constituir uma lista para ser submetida a sufrágio, cumprindo o artigo 36.º dos estatutos do clube.

Em reunião com Duarte Nuno Pinto, a direção do Gil Vicente, liderada por António Fiusa, aceitou manter-se em funções até à realização do próximo sufrágio, assegurando assim a estabilidade da gestão do clube.