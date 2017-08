Pub

O futebolista português, reforço viola por empréstimo do Mónaco, disse esta terça-feira, na sua apresentação, que pretende seguir os passos de Rui Costa no clube italiano, no qual quer "fazer muitos jogos e marcar golos"

"O meu ponto de referência na Fiorentina é Rui Costa, obviamente. Antes de vir para cá também falei com o Bruno Gaspar (colega de equipa nos viola), que me convenceu", revelou o extremo português, de 20 anos, na apresentação como reforço do clube italiano para as próximas duas temporadas, por empréstimo do Mónaco.

No domingo, Dias atuou os 90 minutos pela Fiorentina, na derrota por 3-0 em casa do Inter de Milão, de João Mário, e esta terça-feira mostrou saber "o que o mister Pioli quer".

"Sei o que o treinador pretende, e vou melhorar pouco a pouco. Estou a conhecer os meus colegas de equipa, a falar com toda a gente", contou o atleta, que considerou que a estreia foi "boa", mas na qual perdeu "várias bolas, há muito por onde melhorar".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Como objetivos para a temporada, traçou "jogar em muitos mais jogos e apontar muitos golos", para ajudar um clube que tem "uma grande história".

Gil Dias é o 10.º reforço da Fiorentina esta temporada, juntando-se em Florença ao compatriota Bruno Gaspar, contratado ao Vitória de Guimarães.