O avançado português foi cedido por duas temporadas pelo Mónaco à Fiorentina, anunciou esta terça-feira a equipa da liga italiana, que ficou com opção de compra

O internacional sub-20 vai ainda submeter-se aos habituais testes médicos, antes de começar a trabalhar às ordens do treinador Stefano Pioli.

Gil Dias, de 20 anos, começou a sua formação no Gafanha de Nazaré, clube da cidade do qual é natural, tendo uma curta passagem pelo Sporting, antes de atuar pela Sanjoanense e nas camadas jovens do Sporting de Braga.

Depois de meia época ao serviço da formação secundária dos bracarenses, Gil Dias assinou pelo Mónaco, no qual nunca se impôs, ingressando, na última temporada, no Rio Ave, igualmente por empréstimo.

Gil Dias é o 10.º reforço da Fiorentina esta temporada, juntando-se em Florença ao compatriota Bruno Gaspar, contratado ao Vitória de Guimarães.