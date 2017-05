Pub

Gastão Elias já está na segunda ronda do Millennium Estoril Open 2017. O português teve um dia em cheio ao derrotar o tunisino Malek Jaziri, nº68.º do ranking mundial ATP, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-3.

O número dois nacional entrou instável no jogo e sofreu o break logo que o colocou a perder por 0-4, mas a entrada de alguns jogadores do plantel do Benfica para ver o jogo parece ter motivado o sportinguista da Lourinhã, que promoveu uma verdadeira reviravolta no set e venceu por 6-4.

Depois Elias (107.º do ranking ATP) não conseguiu manter o nível e deixou escapar o segundo set para Jaziri. E no terceiro parcial o tenista português quebrou a resistência do tunisino de 33 anos, com um break, que o colocou a vencer por 4-2, fechando depois o set em 6-3.

