O tenista português Gastão Elias recebeu esta quinta-feira o primeiro 'wild card' para o Estoril Open, anunciou a organização na apresentação do torneio, que decorre de 1 a 7 de maio.

Gastão Elias, número dois nacional e 89.º do ranking mundial falhou por pouco a entrada direta, mas viu a organização do único torneio ATP disputado em Portugal atribuir-lhe novamente um convite. "Obviamente o Gastão, sendo o outro português do 'top100', merecia o convite para o Estoril Open. É um extraordinário jogador e estamos muito contentes que se venha juntar ao quadro principal", disse o diretor do torneio, João Zilhão.

Gastão Elias, que marcou presença nos quartos de final das edições de 2013 e 2014 do extinto Portugal Open, junta-se assim a João Sousa, 35.º tenista do 'ranking' ATP, que entrou diretamente no quadro principal do Estoril Open.

A terceira edição do Millenium Estoril Open, hoje apresentada na Cidadela de Cascais, vai decorrer entre 1 e 7 de maio, após o 'qualifying', que se inicia a 29 de abril, nos 'courts' de terra batida do Clube de Ténis do Estoril.