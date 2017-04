Pub

Tenista português derroto o italiano Lorenzo Giustino, por 6-4 e 6-3, e vai discutir a final com o britânico Aljaz Bedene.

O tenista português Gastão Elias, primeiro cabeça de série, qualificou-se este sábado para a final do challenger italiano de Barletta, ao vencer o italiano Lorenzo Giustino, em dois sets.

Gastão Elias, 97.º do ranking mundial, superiorizou-se a Giustino, número 214 da hirarquia, pelos parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 34 minutos.

"Hoje não joguei o meu melhor ténis. As condições estavam difíceis, com o vento que se fazia sentir. Senti sempre que o jogo estava controlado e talvez, por conta disso, não precisei nunca de sair da zona de conforto", disse Gastão Elias à agência Lusa.

Na final, no domingo, Gastão Elias vai discutir o título na prova italiana com o britânico Aljaz Bedene, atual 76.º no circuito.

Esta será a segunda vez que os dois jogadores se cruzam no circuito. A primeira aconteceu em 2012, no ATP Challenger Tour Finals, no Brasil, com a vitória a sorrir ao britânico.