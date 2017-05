Pub

Tenista português perdeu com o espanhol Almagro por 6-1 e 6-2.

Depois do excelente jogo de estreia frente ao tunisino Malek Jaziri, Gastão Elias não aguentou o ritmo de Nicolas Almagro. O vencedor do Estoril Open 2016 despachou o número dois nacional por 6-1 e 6-2.

Almagro segue assim para os quartos de final e com a ambição de renovar o título do ano passado. Já Elias despede-se do Clube de Ténis do Estoril por este ano, depois de ajudar a fazer história.

Este ano, e pela primeira vez, Portugal teve quatro tenistas na segunda ronda. João Sousa caiu na estreia e Elias na segunda ronda.

Restam em prova João Domingues (joga esta noite com Kevin Anderson), Frederico Silva (joga quinta-feira com David Ferrer) e Pedro Sousa (joga com Gilles Mueller).