O tenista português Gastão Elias, 79.º do 'ranking' mundial, foi eliminado na segunda-feira pelo argentino Leonardo Mayer, número 148 da hierarquia, na primeira ronda do torneio de Buenos Aires.

Frente a um jogador que chegou a estar 'às portas' do 'top-20' (21.º em junho de 2015) e que recebeu um 'wild card' da organização para este torneio argentino, o número dois português perdeu por 4-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 13 minutos.

Este foi o terceiro torneio do circuito que Gastão Elias disputou este ano, o primeiro depois de ter sido eliminado logo na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano.

João Sousa, o número um português e 41.º do mundo, vai estrear-se no torneio frente ao argentino Horacio Zeballos, 69.º da hierarquia.

Antes de viajarem para a América do Sul, Sousa e Elias integraram a seleção portuguesa que venceu Israel por 5-0, na primeira eliminatória do Grupo I da zona euro-africana da Taça Davis.