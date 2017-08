Garrett McNamara surfou a maior onda do Tejo

Pub

O percurso teve início na Doca de Santo Amaro e terminou em Belém

Garrett McNamara está no Tejo, onde acabou de surfar a maior onda do rio, não em termos de altura, como se especializou, mas em termos de duração.

O surfista norte-americano de ondas gigantes, um dos grandes responsáveis por colocar a Nazaré no mapa do surf mundial, comemorou 50 anos e quis celebrar com esta iniciativa inédita: surfar durante cerca de 10 minutos.

A onda foi criada por uma embarcação que percorreu o rio entre a Doca de Santo Amaro e Belém, quase quatro quilómetros, cerca das 11:30 de hoje. A iniciativa foi transmitida em direto no Facebook.

Terminado o percurso, McNamara admitiu que por duas vezes quase caiu e aconselhou todos a experimentarem fazer o mesmo.

"Agora estou pronto para a Nazaré", rematou.