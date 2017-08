Pub

O veterano futebolista inglês foi contratado esta quarta-feira pelo West Bromwich Albion por uma época, bastando-lhe disputar cinco partidas para ser o recordista de jogos na Premier League

O médio, de 36 anos, já participou em 628 encontros -- marcou 52 golos -- e tem assim a oportunidade de superar o registo do galês Ryan Giggs, que se notabilizou no Manchester United com 632 desafios.

Em 21 anos de carreira, Barry representou o Aston Vailla, Manchester City e Everton, com quem tinha mais um ano de contrato, mas rumou a novo desafio a troco de 1,1 milhões de euros.

"Venho ajudar com a mesma atitude que tive em cada uma das equipas em que joguei. Quero ajudar o grupo a melhorar, venho trabalhar duro e acrescentar alguma qualidade", disse.