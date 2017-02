Pub

Galês perdeu 17 jogos e estreia-se, finalmente, numa convocatória em 2017. Este sábado pode jogar uns minutos com o Espanhol de Barcelona

Gareth Bale está de regresso no Real Madrid, 88 dias depois de se ter lesionado no joelho direito diante do Sporting, em partida a contar para a Liga dos Campeões.

O galês não foi opção para Zidane em 17 encontros, entre os quais os do Mundial de clubes. Perante a sua operacionalidade é possível que jogue uns minutos este sábado frente ao Espanhol de Barcelona.