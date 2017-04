Pub

Benzema, Carvajal e Keylor Navas também vão ser poupados. Bale está lesionado

O futebolista português Cristiano Ronaldo vai falhar a visita do Real Madrid ao Sporting Gijón, depois de ter ficado de fora dos convocados 'merengues' para o jogo da 32.ª jornada da liga espanhola.

Depois de ter bisado no triunfo de quarta-feira sobre o Bayern Munique, por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na qual chegou aos 100 golos nas competições europeias, Ronaldo ficou fora das escolhas de Zinedine Zidane.

Em relação ao jogo de Munique, o treinador francês deixou ainda de fora da convocatória o guarda-redes Keylor Navas, o defesa Carvajal e os avançados Ronaldo, Benzema e Bale, este por lesão.

O Real Madrid, líder da liga espanhola, com mais três pontos do que o rival FC Barcelona e menos um jogo disputado, recebe os bávaros na terça-feira e, no domingo, de 23 abril, tem o clássico frente aos catalães, no Santiago Bernabéu.