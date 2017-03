Pub

Já disse que teve pena de não ter ficado com Ryan Gauld e André Geraldes. Na sua opinião, podia ter-se evitado aquela situação?

Podia, claramente. Se o motivo foi eles terem jogado no encontro da Taça de Portugal, posso dizer que preparei duas equipas. Uma com o Ryan e o André e outra sem eles. Na manhã do jogo perguntei-lhes como é que se sentiam, se queriam jogar. Responderam-me que estava tudo bem. O Sporting até ganhou, se foi por esse jogo lamento que tenha acontecido. Fui eu que quis e fiz pressão para podermos ter esses jogadores. Historicamente há uma ligação forte entre o Vitória e o Sporting mas havia algo mal resolvido por causa do Rúben Semedo e falei com o Jorge Jesus. Sou treinador, não tinha de falar com dirigentes. Mas lamento o que se passou porque fomos afetados. Perdemos logo o jogo seguinte. O André era o atleta com mais jogos e sentiu-se que abanámos naquela posição. O Ryan chegou tarde, lesionou-se e depois começou a entrar na equipa. Quando estava num crescimento notório saiu.

Porque é que o Sporting resgatou os dois elementos. Foi a eliminação da Taça da Liga ou os festejos no balneário que não agradaram?

Em relação aos festejos houve ali uma ou outra situação que não foi a melhor, principalmente quando se vai para as redes sociais. Acho que é uma estupidez nalguns momentos ir para as redes sociais. Mas não é justificação. E garanto-lhe que os jogadores não queriam sair.

Tentou "utilizar" o seu sportinguismo para resolver o assunto?

Não, mas eu não me meto em determinadas áreas. Falei com os jogadores e percebi que tinha acabado ali.

Vai ser difícil Sporting e Vitória de Setúbal reatarem relações?

É uma situação que tem de ser tratada pelos dirigentes. Extremaram-se posições de forma pouco inteligente.

Bruno de Carvalho tem insistido no reconhecimento do seu tio-avô Fernando Peyroteo como o maior goleador de todos os tempos. O que lhe apraz dizer sobre esta iniciativa?

É uma verdade, é a melhor média de golos do mundo. Quem tem uma média de 1,6 tem a melhor média de sempre. Isso não merece discussão.

Então se não oferece dúvidas por que razão a FPF ainda não fez o justo reconhecimento ao seu tio?

Não sei. O meu tio jogou no Sporting de 1938 a 1950. Depois, continuaram quatro dos cinco violinos. Se a FPF for buscar tudo isso... acho que um dia terá de o fazer. É verdade que havia muito mais golos mas ninguém tem como ele tinha três concorrentes, contando na altura o Belenenses, o Benfica e o FC Porto. E ele tem 66, 65 e 64 golos marcados a cada um deles. Quando alguém perguntar quem tem a melhor média de golos da história do futebol a resposta só pode ser uma.

Nunca teve nenhuma conversa com alguém do Sporting sobre este tema?

Quando o Sporting fez uma homenagem ao meu tio convidou-me e eu enviei as coisas para o meu primo. Não tenho de ser eu, têm de ser os filhos.

Mas sendo uma figura do futebol podia ajudar à causa.

E ajudo, mas ninguém do Sporting me solicitou nada.

Como é atualmente a sua relação com Bruno de Carvalho?

Não existe.

Nunca mais falaram?

A última vez que nos cruzámos foi no jogo do campeonato em Alvalade.

Cumprimentaram-se?

Sim, mas não temos relação.

Nas últimas eleições do Sporting exerceu o seu direito ao voto mas nunca revelou o seu sentido...

Nem vou revelar.

Ainda o vamos ver novamente como candidato à presidência do Sporting?

Já aprendi a nunca dizer nunca às coisas mas não tenho no meu horizonte que isso vá acontecer.

É possível vermos um ex-candidato à presidência do Sporting como treinador de Benfica ou FC Porto?

Não creio que essas possibilidades existam. Não vale a pena estarmos a falar de cenários.

Tem boa relação com Luís Filipe Vieira?

Sim, tenho. Não falo com ele há muito.

Mas já foi convidado por ele para a estrutura do Benfica há muitos anos.

Há muitos anos... já nem vale a pena falar nisso.