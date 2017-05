Pub

Internacional português também tem propostas da China

Pepe deverá reforçar o PSG, de França, na próxima temporada. O defesa central de 34 anos termina contrato com o Real Madrid e de acordo com a imprensa espanhola o seu futuro passa pelo atual campeão gaulês.

Ainda sem qualquer proposta de renovação por parte dos merengues, o internacional português tem também ofertas oriundas da China, mas Pepe entende que ainda não é o momento para rumar aquele campeonato asiático.

De acordo com fontes próximas do jogador, Pepe ainda quer fazer parte das escolhas do selecionador de Portugal para o Mundial 2018, na Rússia, e entende que rumar já ao campeonato chinês poderá limitar a sua escolha para os 23 finais.