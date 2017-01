Pub

Jornal espanhol AS revela que o central português já tomou a decisão

O internacional português Pepe deverá rumar ao campeonato chinês no final da presente temporada, quando termina contrato com o Real Madrid. A informação é avançada esta quarta-feira pelo jornal espanhol AS, que salienta que o defesa de 33 anos já tomou a decisão.

Há muitos interessados na contratação do jogador, até porque poderia sair a custo zero, nomeadamente a Juventus ou o Manchester City, mas o campeão europeu pelo Real Madrid e pela seleção portuguesa, ter-se-á encantado pelos muitos milhões que lhe acenam da China, concretamente a equipa de André Villas-Boas, o Shangai SIPG, e ainda o Guangzhou, de Luís Felipe Scolari.

Pepe chegou ao Real Madrid em 2007 e entende que depois de 10 anos o caminho seguinte deverá ser o fim da sua carreira no futebol europeu.