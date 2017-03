Pub

O futsal português ultrapassou no mês de março os 32 mil praticantes, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol

O número de praticantes de futsal em Portugal ultrapassou no mês de março os 32 mil, um valor recorde, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Ao todo, estão inscritos na FPF 32.118 praticantes, com um aumento de 4,8% no futsal feminino e de 2,9% no masculino em relação ao período homólogo de 2016.

No global, os números representam um crescimento de 3,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O diretor da FPF para o futsal, Pedro Dias, disse que os valores recorde podem ainda "aumentar até ao final da época" e são "um indicador do investimento que a FPF tem feito no desenvolvimento da modalidade".

"Vamos olhar para o futuro tendo a noção que existe a oportunidade de consolidar este crescimento de forma sustentada para atingir outros patamares", acrescentou, em declarações ao sítio oficial da FPF na Internet.

Pedro Dias apontou a "melhoria de condições e oferta de provas" e a formação de jovens praticantes, bem como a criação de centro de treino de alto rendimento para as seleções nacionais, como planos para aumentar os números do futsal no futuro.