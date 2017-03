Pub

Esta homenagem antecede o Portugal-Hungria, agendado para sábado as 19:45, com arbitragem do polaco Szymon Marciniak

A Federação Húngara de Futebol vai homenagear na sexta-feira, em cerimónia no Estádio da Luz (17:30), Miklos Fehér, futebolista que morreu aos 24 anos, num jogo do Benfica.

Na homenagem ao jogador, que morreu a 25 de janeiro, vítima de paragem cardiorrespiratória em pleno relvado, num jogo em que o Benfica defrontava fora o Vitória de Guimarães, estarão jogadores da seleção húngara, treinadores e federação.

O Benfica será representado pelo vice-presidente do clube Domingos de Almeida e pelo ex-futebolista Nuno Gomes, que chegou a ser companheiro de Fehér na equipa 'encarnada' e que é atualmente diretor-geral do centro de formação e treino do clube.

Um ano depois da morte do avançado, o Benfica inaugurou no Estádio da Luz um busto do jogador, em jeito de homenagem, após ter decidido também retirar definitivamente o número 29 das camisolas, aquele que pertencia ao futebolista.

Esta homenagem antecede o Portugal-Hungria, agendado para sábado as 19:45, com arbitragem do polaco Szymon Marciniak.

Portugal está no segundo lugar do Grupo B de qualificação para o Mundial2018, com nove pontos, menos três que a Suíça, que lidera, e mais dois que a Hungria, que é terceira.