Ryan McBride jogador de 27 anos e capitão do Derry City foi encontrado em casa sem vida. As causas da morte ainda não são conhecidas

O futebolista irlandês Ryan McBride, 'capitão' do Derry City, morreu no domingo, aos 27 anos, por causas ainda desconhecidas, anunciou a esta segunda-feira Federação Irlandesa de Futebol (FAI).

Em comunicado, o organismo refere que "o futebol irlandês está de luto, depois da notícia do falecimento de um dos seus grandes valores", classificando McBride como "um líder e uma inspiração para a sua equipa".

Ryan McBride, de 27 anos, foi encontrado morto em casa no domingo, um dia depois de ter alinhado durante todo o encontro entre a sua equipa, o Derry City, e o Drogheda United.

No comunicado, a FAI refere que o jogador, que alinhava no Derry City desde 2011, será homenageado na sexta-feira, no jogo de qualificação para o Mundial2018 frente ao País de Gales.

Na sua página oficial na rede social Facebook, o Derry City lamenta "profundamente a morte prematura" do seu 'capitão' e acrescenta: "Ryan McBride será sempre lembrado com um dos grandes nomes do Derry".