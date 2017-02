Pub

O médio italiano estava ao serviço do Verona, mas não jogava há dois meses

O médio italiano Enzo Maresca anunciou hoje o fim da carreira no futebol, aos 37 anos, sem esperar pelo fim da atual época, na qual estava a representar o Verona, líder da Série B italiana.

"Com 37 anos, após quase 20 no futebol, decidi terminar a carreira... Foram anos vividos com imensa paixão, que me levou a jogar em equipas de quatro países e que me deu a oportunidade de conhecer culturas e mundos diferentes", indica Maresca, numa carta de despedida.

Durante a longa carreira, Maresca conquistou vários títulos, dos quais se destaca o de campeão italiano, em 2003, duas edições da Liga Europa, em 2006 e 2007, a Supertaça europeia, em 2006, e a Taça do Rei de Espanha, em 2007.

O médio passou, sucessivamente, pelo West Bromwich Albion, Juventus, Bolonha, Piacenza, Fiorentina, Sevilha, Olympiacos, Málaga, Sampdoria, Palermo e Verona, clubes que lhe permitiram "crescer como jogador e como homem".