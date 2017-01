Pub

Luciano Cabral tem 21 anos e joga nos brasileiros do Atlético Paranaense

O futebolista argentino Luciano Cabral foi detido pela polícia daquele país sul-americano, por alegado envolvimento no homicídio de homem, durante confrontos ocorridos na cidade de General Alvear, informou hoje fonte policial.

Cabral, de 21 anos, foi detido por suspeita de ter participado, em conjunto com o pai e outro jovem - ambos também presos preventivamente -, no homicídio de um homem, de 27 anos, no dia 01 de janeiro.

O jogador dos brasileiros do Atlético Paranaense, naturalizado chileno, compareceu perante a polícia para prestar depoimento, mas as autoridades argentinas obtiveram uma ordem judicial para a sua detenção.